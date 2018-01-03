Хмельницкая АЭС из-за неполадок отключила от сети второй энергоблок

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок No2 для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла "чехол - блок перемещения" на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ).

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Реакторная установка находится в состоянии "горячая остановка". Причины нарушения устанавливаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что согласно международной шкале INES, данное событие классифицируется уровнем "0" (вне шкалы).

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - сообщили в компании.

Напомним, Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР- 1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.