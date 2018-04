Хомутынник продает контрольный пакет акций своей компании

Покупателями выступают Ukroagro Alliance Ltd и KMA Group Ltd

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил компаниям Ukroagro Alliance Ltd и KMA Group Ltd приобрести долю в уставном капитале компании Dnipro Agro Alliance Ltd. Об этом говорится в сообщении Комитета.

Так, Ukroagro Alliance Ltd позволили приобрести долю, обеспечивающую превышение 50% уставного капитала Dnipro Agro Alliance Ltd, KMA Group Ltd - 25%. Dnipro Agro Alliance LTD занимается выращиванием зерновых и технических культур. Руководитель компании - Евгений Астион. Конечными бенефициарами компании компании Dnipro Agro Alliance LTD является Виталий Хомутынник, Василий Астион, Евгений Астион и Михаил Кошляк.

Как ранее сообщал UBR, Генеральная прокуратура Украины расследует возможное уклонение от уплаты налогов главой депутатской группы "Видродження" Виталием Хомутынником.

Согласно документам, прокурор ГПУ 7 августа 2017 года обратился в суд с просьбой назначить внеплановую проверку и получить временный доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовного дела. Печерский райсуд удовлетворил ходатайства прокурора и разрешил изъять у Национального агентства по предупреждению коррупции все декларации Хомутынника за 2015-2016 года, пояснения по уточнениям в декларациях, а также уникальный регистрационный номер сертификата ключа.

Кроме этого, суд разрешил назначить внеплановую документальную налоговую проверку Хомутынника, которую будет проводить Государственная фискальная служба Украины. Проверять будут документы с 1998 по 2016 год.