Хорошковский передумал покупать украинскую "дочку" российского "Сбербанка" - СМИ

Бизнесмен вышел из переговоров в конце января, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского "Сбербанка".

Бизнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров по покупке украинской "дочки" российского государственного "Сбербанка".

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах.

По его словам, Хорошковский достиг принципиальной договоренности с материнской структурой "Сбербанка". Но вышел из переговоров в конце января, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского "Сбербанка".

"Для Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров", - заявил собеседник.

Также отмечается, что выход Хорошковского из переговоров совпал по времени с уходом из банка главы правления Игоря Юшко, который помогал ему вести переговоры. Юшко покинул банк с 1 февраля. После ухода Юшко правление банка также покинул казначей банка Дмитрий Золотько. И.о. главы правления банка стала Ирина Князева.

В настоящее время Национальный банк рассматривает документы от белорусского "Паритетбанка" на покупку 100% акций "Сбербанка", который был направлен ему 21 декабря 2017 года. Летом 2017 года "Паритетбанк" фигурировал как элемент сделки по покупке украинского банка инвестиционной компанией VP Capital, принадлежащей белорусскому IT-предпринимателю Виктору Прокопене.

Валерий Хорошковский ранее возглавлял СБУ, таможню, был первым вице- премьером в правительстве Николая Азарова в 2010-2012 годы. Последние 5 лет он живет в Монако.

Ранее он был владельцем "Укрсоцбанка", а на конец 2016 года опосредованно контролировал 50% группы Inter Media Group, владеющей телеканалом "Интер".