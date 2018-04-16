Хорватия надеется, что Украина присоединится к ее проекту LNG-терминала

Хорватия рассчитывает, что Украина присоединится к проекту LNG-терминала на острове Крк для укрепления энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам встречи вице-премьер- министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с вице-премьер-министром, министром экономики, предпринимательства и ремесла Республики Хорватия Мартиной Далич в Загребе, передает БизнесЦензор.

Стороны подчеркнули важность украинско-хорватского сотрудничества в энергетическом секторе. "Украина готова поддерживать масштабные проекты Хорватии для укрепления энергетической безопасности Европы. В частности, мы готовы обсудить возможный формат участия Украины в проекте LNG-терминала на острове Крк и развития Южного газового коридора", - заявила Климпуш- Цинцадзе.

Далич в свою очередь подчеркнула, что LNG-терминал - это не проект для сугубо хорватского рынка, а вклад Хорватии в европейскую энергетическую безопасность. Он должен стать точкой входа для стран Восточной и Центральной Европы.

"Его успех напрямую зависит от заинтересованности и участия других стран. Мы надеемся, что Украина тоже станет участником этого проекта и получит выгоду от него. Однако для этого должна быть построена определенная инфраструктура", - отметила хорватский вице-премьер-министр.