Хозяйственный суд приостановил производство по делу "ПриватБанка"

Сегодня, 17 октября, столичный Хозяйственный суд приостановил производство в деле по иску бывших акционеров о признании недействительными договор купли-продажи ПриватБанка.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Судья Шкурдова вчера приняла решение о приостановлении производства по этому делу до рассмотрения другого дела, которое не рассматривается Хозяйственным судом. Пока не будет рассмотрено другое дело, это дело не будет рассматриваться", - сообщил он.

Сегодня, 17 октября, в 10.30 в суде были запланированы судебные дебаты.

Как сообщил с места события корреспондент "ASPI", около 9.50 появилась информация о заминировании здания суда. На улицу Богдана Хмельницкого, 44б подъехали правоохранители и "кареты" скорой помощи. Всех сотрудников и посетителей из помещений суда срочно эвакуировали.

Также появились неподтвержденные данные, что около 5 часов утра, 17 октября, помещение Хозяйственного Суда Киева, взято под охрану спецподразделениями СБУ, после якобы присутствующих в суде посторонних лиц, а также факта выноса из здания суда предметов и упаковок.

Недалеко от здания суда заблокирована легковая машина с людьми и идет проверка документов. Заблокирована так же патрульная машина полиции, подъехавшая позже на место происшествия.

В данный момент под стенами суда собрались члены партии "Демократична сокира", которые вышли на митинг за справедливое решение суда. Кроме того некоторые активисты заявили, что данное дело, по их мнению, не может рассматривать Хозяйственный суд.

ASPI

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