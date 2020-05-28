Київ увійшов до ТОП-10 міст з найвищим рівнем шерінг послуг

Київ увійшов в десятку кращих міст світу з розвитком шерінгових послуг (економіка спільного користування). Рейтинг проводився у 52 містах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Київ увійшов у десятку міст з найкращим рівнем розвитку шерінгових послуг. Оцінка проводилась за рівнем доступу до таких сервісів як Uber та Airbnb, електронних самокатів, додатків для шерінгу професійних автомобілів, можливості орендувати авто у приватних власників, а також можливості доступу до всіх спортзалів Києва з одного мобільного додатку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найкраще сервіси спільного користування розвинуті в Таллінні, Вільнюсі, Ризі, Варшаві, Києві, Сан-Паулу, Тбілісі та інших містах. Загалом рейтингування проводилось у 52 містах світу.

"Наразі у столиці в сфері шерингових послуг, серед інших, реалізується інвестиційний проєкт bike-sharing від Next bike із 45 пунктами прокату та готується до впровадження проєкт з оренди електросамокатів", - додали в КМДА.