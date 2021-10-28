Київська фірма вкрала 20 мільйонів, виділених державою на кіберзахист секретної інформації - СБУ

Співробітники СБУ викрили київських підприємців, які розкрадали кошти, виділені на захист секретної інформації, яка циркулює у державних установах і силових відомствах України. За попередньою інформацією, зловмисники завдали державі збитків на 20 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Розкрадання коштів відбувалося за рахунок махінацій із вартістю робіт. Зловмисники завідомо завищували ціни на власні послуги, а неправомірно отримані гроші виводили через фіктивні підприємства. При цьому організатори оборудки - київська приватна компанія, яка пройшла сертифікацію Держспецзв'язку і має відповідну ліцензію", - повідомили в СБУ.

Як зазначається, головним завданням ділків, відповідно до контрактів, був технічний та криптографічний захист інформації, яка циркулювала у державних органах.

Протягом 2018-2019 років ця фірма обслуговувала такі відомства: Національна поліція України; Національна гвардія України; АТ "Укрзалізниця"; Міністерство молоді та спорту України; ДП "УКРАЕРОРУХ"; ДП "Укренерго"; Окружний адміністративний суд України.

Наразі двом фігурантам провадження - директорам фіктивних підприємств, - повідомлено про підозру за ч.2 ст.205-1 КК України за підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Під час обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та комп'ютерну техніку. Крім того, під час обшуку задокументовано факти зберігання посадовими особами "фірми" інформації з грифом "таємно" на не зареєстрованих носіях інформації. Це суперечить нормативно-правовим документам у сфері охорони державної таємниці.

Наразі планується проведення експертизи щодо наявності у документах відомостей, що становлять державну таємницю, судово-економічної та комп'ютерно-технічної експертиз з метою підтвердження завданих державі збитків та прийняття за їх результатами відповідного процесуального рішення, повідомили в пресслужбі.

22 вересня співробітники Служби безпеки України задокументували нову схему розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця". За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.