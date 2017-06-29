Кибератака: Деньги не были основным мотивом хакеров - глава программы ООН по киберпреступности

Инициаторы атаки неопытны в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокировку компьютеров, отметил глава программы ООН по киберпреступности

Следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней масштабной глобальной кибератаки в Украине, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий. Об этом заявил сегодня глава Глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш, сообщает Радио Свобода.

"Программное обеспечение, использованное при атаке на этой неделе, было более сложным, чем то, которое применялось в предыдущих атаках с применением вируса WannaCry", - отметил специалист.

"Но инициаторы новой атаки являются неопытными в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокирование их компьютеров", - утверждает Уолш.

По его словам, это позволило 28 июня заблокировать учетную запись и сделать невозможным получение денег.

"Это может быть любой: от одного парня, сидящего в подвале, до национального государства", - уточнил Уолш.

28 июня 2017 года сообщалось, что в США Федеральное бюро расследований начало расследование кибератаки, совершенной с использованием вируса- вымогателя Petya.A. Кибервирус, который заразил операционные системы в Украине, распространяется в Европе. Зафиксированы заражения компьютеров в Румынии, Нидерландах, Норвегии и Британии.