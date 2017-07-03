Кибератака поразила 30 украинских банков, - НБУ

Национальный банк констатирует, что около 30 банков пострадали от кибератаки во вторник 27 июня.

Об этом в программе "Финансовая неделя" на 5 канале сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"Пострадало около 30 банковских учреждений. При этом степень повреждений разная. Потому что этот вирус, как известно, работает таким образом, что он повреждает персональные компьютеры. Поэтому, в зависимости от того, насколько быстро отреагировали службы информационной безопасности банков, отключились от общей сети, так эти потери были минимизированы", - прокомментировала Рожкова.

Рожкова рассказала, что нужно делать, чтобы избежать подобных ситуаций.

"Во-первых, это техническое оснащение. Не нужно жалеть денег на приобретение различных программ, которые должны отсортировывать, предотвращать и т.д. И во-вторых, вопросы работы с персоналом. Не должны люди открывать незнакомые файлы", - сказала замглавы НБУ.

По ее словам, для банков важно разделение операционных систем и систем работы, не требующих включения в операционную систему.

"Если ты это разделишь, то в случае, если твой личный компьютер пострадает, это не повлияет на общую, основную систему, где хранятся основные файлы", - отметила Рожкова.

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