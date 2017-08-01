Киберполиция подтвердила, что вирус проник через M.E.doc.

Обнародован ответ на адвокатский запрос

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины в ответ на адвокатский запрос сообщил, что заражение информационных систем украинских компаний произошло через обновление программного обеспечения "M.E.doc.". По подтвержденным данным злоумышленники осуществили несанкционированное вмешательство в работу одного из персональных компьютеров компании-разработчика программного обеспечения - ООО "Интеллект-сервис".

Получив доступ к исходным кодам, злоумышленники встроили бекдор в одно из обновлений "M.E.doc.". Эта программ устанавливала на компьютерах пользователей "M.E.doc." несанкционированный удаленный доступ. Такое обновление программного обеспечения скорее всего произошло еще 14 марта, 15 мая и 22 июня 2017 года.

Следственный действия, в том числе, экспертные исследования, продолжаются.

Письмо от 18 июля 2017 года № 3730/38/01-2017 киберполиция направила на запрос адвоката Ростислава Кравца, который и опубликовал его в Facebook.

Напомним, адвокаты АО Juscutum предлагают присоединиться к коллективному иску к разработчикам программного обеспечения М.Е.Doc с целью возмещения причиненного вреда.

Источник: ЮРЛИГА