Киберполиция задержала мужчину, который распространял вирус "Petya.A"

51-летний житель Никополя Днепропетровской области разместил в интернете вирус "Petya.A" и заразил им около 400 компьютеров.

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции, он загрузил вирус на свой аккаунт после большой хакерской атаки, которая произошла 27 июня.

Работники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области Киевского управления Киберполиции установили, что никополянин выложил на файлообменниках и в соцсети видео с описанием того, как можно запустить вирус "Petya.A" на компьютерах. В комментариях к видео он дал ссылку на свою страницу в соцсети, на которую загрузил вирус.

По месту проживания злоумышленника работники киберполиции провели обыск, изъяли компьютерную технику. Работники киберполиции обнаружили файлы с вредоносным программным обеспечением - обработав их, подтвердили его сходство с вирусом "Petya.A".

"Во время общения с полицейскими мужчина объяснил, что после хакерской атаки, которая произошла в июне 2017 года, он загрузил вирус в свой аккаунт на файлообменном сервере. Ссылку на файл он загрузил в свой блог, оставляя комментарии под бесплатным видео", - информирует киберполиция.

Оперативники установили, что этот вирус пользователи сети загрузили на свои компьютеры около 400 раз, таким образом инфицировав собственные технические устройства вирусом "Petya.A".

Решают вопрос об объявлении мужчине подозрения.

Кроме того, установлен "перечень компаний, которые решили воспользоваться общегосударственной кибератакой и намеренно загружали себе данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государству".

Мероприятия по привлечению руководства данных компаний к ответственности уже ведутся.

В настоящее время изъятую технику направили для проведения необходимых экспертиз.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК Украины.

Алена Рощенко, УП