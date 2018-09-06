Киев больше не привлекает: ритейлеры делают ставку на Западную и Восточную Украину

В первом полугодии 2018 года, больше всего супермаркетов открыли в данных регионах

Крупнейшей торговой сетью Украины остается АТБ: за 6 месяцев 2018 года днепровская корпорация нарастила количество своих торговых точек на 44 объекта. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины ссылаясь на исследование компании GT Partners Ukraine.

Другие ритейлеры по темпам развития все дальше отстают: Fozzy Group "приросла" всего 5 пять магазинов. Впрочем, сеть со штаб-квартирой в Киеве уже давно делает ставку не столько на количество, сколько на качество своих магазинов, каждый раз удивляя покупателей креативным подходом. Луцкая инвестгруппа Volwest Group продолжает концентрироваться на двух своих ключевых брендах: "Наш Край" и SPAR. При этом темпы роста маркетов торговой марки из Голландии в последнее время несколько замедлились: всего 4 новых объекта за полгода.

Очень показательна география открытий: столичный регион уже перестал быть ключевым для большинства операторов, и они активно осваивают другие области Украины. Почти треть новых магазинов появилась на Западной Украине: ранее недооцененный регион привлекает все больше ритейлеров. Старожилам местного рынка - Volwest Group, "Рукавичка", "Вопак" - скоро придется жестко конкурировать с национальными гигантами, а мелкие операторы могут быть поглощены лидерами рынка.

Что удивительно: на втором месте по количеству открытий новых продуктовых магазинов находится Восточная Украина. Похоже, определенная стабилизация ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей снова вернула уверенность ритейлерам в перспективах региона.