Киев готов сотрудничать с МВФ по новой программе после формирования Кабмина - Зеленский

Президент Украины провел встречи с делегацией МВФ и вице-президентом Всемирного банка

Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом после формирования нового состава правительства.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, в ходе которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Также Зеленский подчеркнул, что отменены более 160 указов, которые якобы создавали давление на бизнес, и сообщил о подготовке большой приватизации.

"Мы увидим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - пообещал глава государства.

Кроме того, президент анонсировал проведение в сентябре в Мариуполе инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

"И здесь нам нужна ваша помощь по вложению денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил Зеленский, добавив, что для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года, но для этого нужно выполнить несколько условий, которые касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере.

Напомним, Украина получила 1 млрд евро от размещения еврооблигаций с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года. Инвесторы из Великобритании, Соединенных Штатов, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска, доля которых составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.