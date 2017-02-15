Киев лидирует по числу уголовных дел по захвату собственности - Луценко

В Киеве больше всего возбуждено уголовных дел по захвату собственности.

Об этом сообщил сегодня на совещании генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент Укринформа.

"68 процентов преступлений от всех учтенных правонарушений составляют преступления против собственности. В этом году имеем 362 тысячи дел по захвату собственности. Больше всего в Киеве (54 тысячи преступлений против собственности); в Запорожской области (38 тысяч преступлений против собственности) и в Днепропетровской (32 тысячи). Эта негативная тенденция наблюдается уже 3 года с 2014 года. В 2016 году было осуществлено всего 312 тысяч краж", - сказал Луценко.

По его словам, 3-й год подряд первое место занимает количество преступлений против личности. Это изнасилования, убийства, тяжкие телесные и тому подобное. Луценко связывает это с большим количеством оружия, находящегося на руках у людей, и экономическими проблемами, из-за чего преступления нацеливаются на имущество граждан.

В связи с таким большим количеством преступлений Луценко требует от региональных прокуроров представления о привлечении к ответственности вплоть до отставки тех представителей правоохранительных органов, которые виновны в отсутствии нормальной противодействия преступности".

Луценко отметил, что увольнять ГПУ их не может, а может лишь обращаться к соответствующим руководителям правоохранительных органов.

"Но требую подать мне соответствующие представления не позднее следующей среды", - сказал Луценко.

Он также обратился к прокурорам для того, чтобы они требовали у мэров обеспечить города камерами наблюдения.

"В местных бюджетах есть средства, пусть устанавливают камеры", - подчеркнул он.