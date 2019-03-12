Киев не будет покупать короткие польские трамваи

Львовяне дали лучшую цену на технику и "набросили" бонусных метров к длине вагона

10 новых трамваев для Киева поставит не ставшая привычной для горожан польская машиностроительная корпорация Pesa, а львовский завод. 12 марта на сайте Prozorro были раскрыты результаты проведенных сегодня торгов, по результатам которых победителем было признано совместное немецко-украинское предприятие "Электротранс".

Ключевым критерием выбора стала цена. Изначально КП "Киевпасстранс" готов был отдать за десяток 26-метровых трамваев с низким полом 568,632 млн грн. Pesa выразила готовность выполнить заказ за 568,442 млн грн. И в ходе торгов свою ставку не меняла.

Тогда как львовское предприятие предложило продать трамваи "Электрон" за 505,932 млн грн. К тому же произведенные на западе вагоны оказались на 4 метра длиннее запрошенных киевскими транспортниками: 30,2 метра вместо 26- ти. Таким образом, "Электротранс" подарил Киеву суммарно 40 "бесплатных" трамвайных метров.

Отметим, что в 2016 году киевские власти раскритиковали львовских производителей, за то, что те сорвали сроки поставок по заключенному контракту. Тогда же Виталий Кличко анонсировал создание в столице предприятия по обслуживанию и сборке польских трамваев Pesa.

Кроме того, 3 апреля на площадке Prozorro состоится еще один крупный тендер (повторно) по закупке трамваев для Киева. "Киевпасстранс" намерен приобрести еще 10 трамвайных вагонов длиной не мене 30 метров со 100% низким полом. Свое участие в торгах "Электротранс" уже подтвердил.