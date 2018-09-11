Киев объявил повторный конкурс на строительство метро на Виноградарь

КП "Киевский метрополитен", выступающее заказчиком строительства участка линии метро на столичный массив Виноградарь, объявило повторные торги.

Согласно информации в системе ProZorro, ожидаемая стоимость работ составляет 5 млрд 993,5 млн грн. Конечный срок подачи заявок - 11 октября, торги назначены на 16 ноября. Сумма тендерного обеспечения составляет 1 млн грн (в предыдущих торгах размер обеспечения составлял 29,9 млн грн), минимальный шаг понижения цены - 0,5% (29,9 млн грн).

Кроме того, в новой закупке единственным критерием выбора победителя является цена, тогда как в предыдущих торгах 25% оценки тендерного предложения составлял срок исполнения работ.

Как сообщалось ранее, 5 сентября КП "Киевский метрополитен" отменило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро, поскольку один из трех участников торгов (ПАО "Киевметрострой") не внес в срок средства для предоставления банковской гарантии, а другой участник (СК "Адамант") был исключен из-за непредоставления и несоответствия некоторых тендерных документов. После исключения СК "Адамант" подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины, считая решение тендерной комиссии несправедливым.

КП "Киевский метрополитен" объявил тендер на строительство участка метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь в Подольском районе стоимостью 6,3 млрд грн в январе 2018 года. Дата проведения тендера многократно переносилась. Ожидаемая стоимость работ на последнем аукционе снизилась до 5,99 млрд грн.

КГГА утвердила проект строительства данного участка метро в июле-2018.

Новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций - "Мостицкой" и "Проспекта Правды", а также участка вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь". Предполагается, что строительные работы продлятся 36 месяцев.