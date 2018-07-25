Киев планирует в два раза увеличить торговлю с Израилем

25 июля 2018, 16:09
 Экономика Источник: Деловая столица

Украина и Израиль планируют к 2023 году увеличить объем торговли между странами более чем вдвое - с $772,5 млн до $2 млрд

Об этом в Facebook сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает "ДС".

"Встретился с министром экономики и промышленности Израиля Эли Коэном. Договорились увеличить на протяжении пяти следующих лет товарооборот до $2 млрд", - сообщил Кубив.

По его словам, страны также намерены развивать кооперацию в сфере инноваций и высоких технологий.

Источник: Деловая столица
 
 
 