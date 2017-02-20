Киев просит ВТО разобраться с ограничением транзита товаров через РФ

Всемирная торговая организация планирует по просьбе Украины создаст экспертную группу, которая рассмотрит жалобу на ограничения РФ транзита украинских товаров.

По просьбу Украине Всемирная торговая организация планирует создать экспертную группу. Она должна рассмотреть жалобу Киева на ограничения, которые ввела Москва в отношении транзита украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан.

В понедельник на заседании Органа по разрешению споров ВТО Украина попросила начать рассмотрение своей жалобы по существу, сообщает ВВС Украина.

Как пояснили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, по установленным в правилам ВТО страна должна дважды публично объявить свое требование.

"После первого раза Россия имеет право отклонить требование. Она этим правом воспользовалась на этом заседании. При втором объявлении требования принимают рассмотрение дела, поскольку РФ уже не имеет права отклонить его. Следовательно, можно ожидать, что решение о создании группы экспертов, что и станет началом рассмотрения по существу, принято Органом по разрешению споров на следующем заседании. Оно запланировано на 21 марта 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина направила требование в ВТО о создании группы экспертов в деле "Российская Федерация - меры в отношении транзитного движения" 9 февраля этого года.

В Киеве это считают первым шагом к так называемому "судебному разбирательству" спора с Россией уже по сути.

С 1 января 2016 года, когда вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС, Россия ввела ограничения на транзит украинских товаров в Казахстан. А с 1 июля 2016 года - и в Кыргызстан.

Негативное влияние от этих ограничений, по оценкам экспертов, "зацепило" 79% украинского экспорта в Казахстан и около 95% - в Кыргызстан.

"С тех пор, как в 2016 году эти меры были введены, украинский экспорт в страны Средней Азии сократился на 38,3% по сравнению с показателями 2015 года", - заявляет заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Мы уверены, что торговая агрессия со стороны РФ, включительно с ограничениями на транзит товаров (а де-факто, практически полный запрет) третьих стран, должно получить объективную оценку от экспертов ВТО, и, бесспорно, должна быть отменена", - добавила она.

Заместитель министра также оценил потери украинского экспорта в Казахстане и Кыргызстане в $400 млн.

В сентябре 2016 года, в соответствии с процедурами ВТО, Киев инициировал консультации с Россией. Их провели в декабре прошлого года. По сообщению ВТО, в ходе консультаций российская сторона отметила невозможности взаимовыгодного решения, поскольку оно касается интересов национальной безопасности России.

Результаты рассмотрения данного спора могут повлиять и на рассмотрение еще одной жалобы Украины в ВТО. Относительно торговых ограничений, которые ввела Россия на импорт украинских товаров на протяжении последних лет, - некоторые еще до того, как Украина подписала Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС.

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