Киев в 2017 году ожидает около $ 4 млрд иностранных инвестиций

В 2016 году объем прямых иностранных инвестиций составил более $ 3,6 млрд.

К концу текущего года ожидается поступление в экономику Киева более $ 4 млрд иностранных инвестиций, сообщает пресс- служба Киевской городской госадминистрации."В 2016 году объем внесенных прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) в экономику города составил более $ 3,6 млрд, что на 13,3% больше объема иностранных инвестиций, внесенных в 2015 году ($ 3,2 млрд)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего иностранный капитал инвестировали в страховой и финансовый секторы, в торговые предприятия, а также недвижимость.

Как сообщил первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис, в 2017 году в экономику столицы может поступить более $ 4 млрд иностранных инвестиций.

Напомним, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине в виде акционерного капитала на 1 апреля 2017 года составил $ 38,05 млрд, что на $ 0,73 млрд, или на 2% превышает показатель на начало года.

Нацбанк ввел новую методику оценки учета запасов прямых иностранных инвестиций - согласно их текущей рыночной стоимости.

Сообщалось также, что в правительстве ждут роста иностранных инвестиций в 2017 году до $ 4,5 млрд. По оценкам чиновников, к 2020 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину должен вырасти до $ 8 млрд.