Киев завершил реструктуризацию внешнего долга

Киевский городской совет успешно закончил реструктуризацию непогашенного долга по внешним заимствованиям. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет пресс-служба.

"4 сентября Киевский городской совет успешно завершил обмен всех непогашенных облигаций участия в кредите с доходностью 8% и погашением в 2015 на совокупную номинальную сумму $ 101,15 млн на новые облигации с доходностью 7,5% и с погашением 15 декабря 2022 года", - сказал Поворозник.

Он добавил, что на данное время у горсовета нет никакого непогашенного долга по внешним заимствованиям.

Новые бонды с погашением в 2022 году включены в официальный реестр Ирландской фондовой биржи. Бумаги выпущены через PRB Kyiv Finance на общую номинальную сумму $ 115,07 млн. Купон по ним выплачивается раз в полгода, ближайшая выплата - 15 декабря.

Напомним, еврооблигации Киева в 2015 году были включены в долговую операцию, которую провела тогдашний министр финансов Наталья Яресько. Речь шла о двух выпусках бондов: десятилетних на $ 250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и пятилетних на $ 300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.

Собрание держателей еврооблигаций Киева на $ 300 млн с погашением в 2016 году в Лондоне поддержало предложение эмитента об обмене их на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные деривативы. В собрании приняли участие владельцы 91,82% облигаций, из которых 99% отдали голоса в поддержку реструктуризации.