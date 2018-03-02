"Киевэнерго" экономит газе: две ТЭЦ частично переведены на мазут

Столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 частично переведены с газа на резервное топливо - мазут, сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

Как отмечается, такое решение принято в связи с временными ограничениями потребления газа до 6 марта 2018 года, введенными по всей Украине по распоряжению Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Временные ограничения использования природного газа не повлияют на температурный режим теплоносителя и горячей воды. Режим экономии газа и частичного перевода ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на мазут будет отменен после решения Министерства энергетики и угольной промышленности", - говорится в сообщении.

По информации "Киевэнерго", ежесуточно на двух теплоэлектроцентралях, которые обеспечивают теплом 65,7% столичных потребителей, планируется использовать около 2 тысяч тонн мазута. Таким образом, суточные расходы газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уменьшатся с 7 миллионов кубометров до 4,3 миллиона кубометров. Экономия газа при этом составит 10,9 миллиона кубометров в течение 4-х суток.

"В условиях необходимости экономии газа наши специалисты прилагают все усилия, чтобы в полном объеме обеспечить теплом потребителей в нашей зоне обслуживания", - отметил генеральный директор "Киевэнерго" Александр Фоменко.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на пять суток ввел национальный план действий по предотвращению кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского монополиста "Газпром", который с 1 марта отказался поставлять газ в Украину.

Планом, в частности, предусмотрен перевод генерирующих компаний с газа на мазут, а также прекращение работы учебных заведений до 6 марта.

1 марта на заседании СНБО руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев сказал, что дефицит газа будет частично перекрыт покупкой газа по высоким ценам с европейского направления, отметив, что эти счета будут выставлены "Газпрому" за невыполнение контракта. Вместе с тем, по его словам, потребление в объеме 10 миллионов кубометров газа в сутки перекрыть не удастся, при этом после 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится.