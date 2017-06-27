"Киевэнерго" подверглось хакерской атаке

Компьютерные системы ряда объектов ПАО "Киевэнерго" подверглись хакерской атаке. На предприятии вынуждены были в срочном порядке выключить все компьютеры.

Об этом KV стало известно из сообщения агентства Интерфакс-Украина.

"Мы подверглись хакерской атаке. Два часа назад вынуждены были выключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности", - сказали в пресс-службе ПАО "Киевэнерго".

По данным издания, хакерской атаке подверглись также ряд государственных банков и компаний.

Напомним, "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой ТЭЦ.

КиевVласть

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