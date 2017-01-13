Киевэнерго предупредил киевлян: полученные платежки - недействительные

ПАО "Киевэнерго" отмечает, что единственная платежка, разосланная киевлянам КП "ГИВЦ", является недействительной, а оплата услуг "Киевэнерго" должна происходить исключительно по ее счетам.

Об этом сообщает сайт компании, передает NewsOboz.org.

"В связи с распространением КП" Главный информационно-вычислительный центр "нового формата платежки, единой для всех коммунальных услуг, обращаем ваше внимание, что оплата услуг" Киевэнерго", как и раньше, должна осуществляться исключительно по платежам "Киевэнерго"", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что счета за электроэнергию киевляне получат до 16 января, а за отопление и горячую воду - с 15 по 22 января.

Как известно Киевская администрация намерена ввести единую квитанцию на оплату коммунальных услуг.

С 10 января киевляне получили подобный вариант квитанции, однако он не является достоверным. В ней указывается оплата за содержание придомовой территории, водоотведения, водоснабжения холодной и горячей воды, а также электроснабжения.

Сейчас по полученной единой квитанции можно оплатить только содержание придомовой территории, водоотвод и водоснабжение (на фото обведено красным).

В КГГА также отметили, что проведут служебное расследование относительно преждевременного распространения новой модели квитанции.

Как известно, в настоящее время столичные жители не могут платить за коммунальные услуги в отделениях Укрпочты. Договор между КП "ГИВЦ", которое формирует счета, и Укрпочтой закончившийся 31 декабря 2016 года.

Нового договора не заключили, поскольку КП "ГИВЦ" отказалось поднять тариф на услуги Укрпочты.

Столичные жители могут оплатить квитанции за коммунальные услуги в отделениях государственных банков, в точках приема УК "Центр коммунального сервиса" или через онлайн-сервисы.

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