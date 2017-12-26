Киевэнерго разделилось на две компании

Акционеры Киевэнерго 22 декабря решили выделить из состава компании оператора систем распределения - ДТЭК Киевские электросети. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго.

На момент собрания акционеров крупнейшими владельцами голосующих акций Киевэнерго были подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings - 25%, DTEK Energy - 29%, Ornex - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.

"Созданная компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим Киевэнерго передает на баланс ДТЭК Киевские электросети права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом Киевэнерго сохранит за собой деятельность по поставке электроэнергии.

В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,4 млн акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и ДТЭК Киевские электросети номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.

"Таким образом, все текущие акционеры станут собственниками акций Киевэнерго и ДТЭК Киевские электросети", - уточняют в пресс-службе.

По данным пресс-службы Киевэнерго, создание новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским советом и Киевэнерго. Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод Енергия, тепловые сети и другие объекты, остается незыблемым. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.