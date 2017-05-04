Киевгаз отключил 40 котельных в девяти районах столицы

По состоянию на сегодня ПАО "Киевгаз" прекратил поставки газа 40 котельным, которые находятся в управлении ПАО "Киевэнерго".

Об этом говорится на сайте "Киевэнерго".

"Эти котельные обеспечивают в межотопительный сезон горячей водой около 225 объектов, среди которых 189 жилых домов, 11 дошкольных и школьных учреждений, 2 лечебных заведения, 23 ведомственные здания в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Печерском районах столицы", - говорится в сообщении.

Перечень адресов можно узнать по ссылке.

Прекращение газоснабжения, как говорится в сообщении ПАО "Киевгаз", обусловлено задолженностью ПАО "Киевэнерго" перед ПАО "Киевгаз" за услуги транспортировки газа. По предварительным данным, по состоянию на 1 мая 2017 года она составляет 199,2 млн грн.

"Основной причиной роста долгов за газ является увеличение задолженности потребителей за тепловую энергию, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. По состоянию на 1 апреля долг столицы за теплоэнергию составил почти 5 млрд грн. Доля долга государства превысила 1,4 млрд грн, из них 1,2 млрд грн - это некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении. В то же время, долг ПАО "Киевэнерго" за потребленный газ в течение отопительного сезона увеличился на 3,1 млрд грн и на 1 апреля составил 4,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накопления долгов предприятиями теплоэнергетики в Украине обусловлено несовершенным и несинхронизированным законодательным регулированием отрасли. Средства, полученные теплоэнергетическими компаниями за потребленные теплоэнергию, отопление или горячую воду, согласно принятому НКРЭКУ алгоритму, автоматически розделяются и поступают на спецсчета, откуда направляются на оплату газа и транспортировки. Поскольку в стоимости 1 Гкал тепла газовая составляющая достигает почти 80%, предприятия теплокоммунэнерго накапливают долги перед другими поставщиками и лишены возможности вести полноценную хозяйственную деятельность.