Киевхлеб проиграл Roshen дело о схожести тортов

Киевхлебу запретили выпускать торты в упаковке которая полностью или частично напоминает упаковку продукции Roshen.

Хозяйственный суд Киева запретил ПАО Киевхлеб производить торты в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку торта Золотой ключик (знак для товаров и услуг по свидетельству Украины N 228350) корпорации Roshen. Об этом говорится в решении суда от 26 декабря 2017 года.

Согласно материалам дела, Киевхлеб использовал упаковку торта Сказочный ключик, похожую на оформление упаковки торта Золотой ключик производства корпорации Рошен, что могло привести к смешиванию деятельности двух компаний.

Кроме того, суд запретил Киевхлебу подавать в Министерство экономического развития и торговли Украины для официальной публикации заявления о предоставлении любому лицу разрешения на использование знака для товаров и услуг по свидетельству Украины N 228350 и отказываться от свидетельства.

Ранее сообщалось о том, что в Roshen завершили консервацию Липецкой фабрики. Liga.net Бизнес

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