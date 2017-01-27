Киевлянам предлагают рассрочку на коммуналку на 5 лет

Центр коммунального сервиса предлагает жителям столицы рассрочку долгов за жилищно-коммунальные услуги сроком на 5 лет.

Об этом сообщает сайт ЦКС.

"Все должники, которые еще не рассрочили (реструктуризировали) свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги, получат возможность с 1 февраля по 31 марта заключить договор рассрочки долга на особо выгодных условиях, а именно сроком до 60 месяцев, без уплаты первого взноса", - говорится в сообщении.

Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в ЖЭО. К заявлению необходимо приложить копию паспорта владельца/совладельца, копию идентификационного кода и копию правоустанавливающих документов на квартиру.

Заявление на заключение договора рассрочки задолженности может быть представлено в бумажном виде путем вложения его в ящики, которые размещены в каждом сервисном центре, или в электронном виде через сайт ЦКС или через Google forms.

В ЦКС отметили, что заключение договора рассрочки долга позволит избежать начисления штрафных санкций, ареста имущества и его принудительной реализации, ограничения выезда за пределы Украины и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Украинская правда.Киев

