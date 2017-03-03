Киевляне получат перерасчет за отопление

Более 50 тысяч киевлян получат перерасчет за отопление в результате выявленных нарушений. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Всего с 23 января и до сегодня Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве получила 301 жалобу. Городские власти выявили ряд нарушений, в результате перед "Киевэнерго" поставлен вопрос о перерасчете.

В связи с этим более 50 тысяч семей получат перерасчет.

"Мы обнаружили неправомерные начисления в домах со счетчиками: показатели счетчиков или не снимались, или несвоевременно были сняты. Выявлены нетипичные проблемы, такие как некорректная работа счетчика, ошибки при изготовлении проектной документации на установку домового счетчика. Наши инспекторы зафиксировали неполадки в работе счетчиков и других элементов теплопунктов, например, нерабочие регуляторы перепада давления, что в свою очередь приводит к перерасходу теплоносителя", - сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Пантелеев также назвал проблемы, которые стали причиной некорректных начислений, несоответствие площадей - когда заявленная отапливаемая площадь меньше, чем фактическая, на которую начисляется тепло. Это вызвано пристройками, перестройками и нелегальным увеличением отапливаемых площадей.

"Также причиной таких начислений становятся квартирные счетчики, когда некоторые жильцы не подают объемы потребления. В результате, потребленное ими тепло насчитывалось другим жильцам, которые не имеют квартирных приборов учета. Ведь теплопоставщик при наличии прибора учета обязан начислять по его показаниям", - отметил заместитель главы КГГА.

Пантелеев обратил внимание на то, что "принципиально важным поручением городской власти теплоснабжающим организациям является совместное с жителями снятие показаний теплового счетчика. Уже сейчас более 4 тысяч киевлян направили заявки на совместное снятие показаний. То есть за последний месяц количество желающих проверить прозрачность начислений увеличилось на тысячу".

Источник: www.unn.com.ua