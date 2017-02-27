Киевские власти сообщили, когда в столице отключат отопление

Отопление в Киеве будет отключено в средине марта. С таким заявлением выступил председатель аппарата Киевского городской государственной администрации Владимир Бондаренко, пишет Страна.

По его словам, главным условием, согласно которому подача тепла в киевские квартиры, школы, садики, больницы будет отключена, является постепенное и устойчивое повышение температуры воздуха на улице.

"Если такая температурная тенденция будет сохраняться, то в середине марта отопление может быть отключено", - сказал представитель КГГА.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, долг жителей столицы перед "Киевэнерго" за полученные коммунальные услуги составляет 4,7 миллиарда гривен.

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть займется проверкой и обработает все запросы, которые были направлены жителями города, в связи с завышенными начислениями за отопление от "Киевэнерго".