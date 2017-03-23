Киевский метрополитен может остановиться из-за долгов

В Киеве из-за крупных долгов может быть парализована работа столичного метрополитена - при этом парламент и правительство проигнорировали обращение киевской власти по этому поводу.

Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко во время выступления на заседании Киевсовета в четверг, 23 марта.

"Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга "Киевского метрополитена", счета которого арестованы по решению суда. Кратко напомню историю вопроса. В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о покупке 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". С 2010 по 2013 год Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен", - сообщил Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА.

Он отметил, что в 2015 году Киевсовет начал изучение условий и последствий данной сделки, а в марте 2016 года обратился в прокуратуру с требованием расследования ситуации, сложившейся в связи с претензиями "Укррослизинга".

Кличко напомнил, что по иску компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро.

Мэр Киева сообщил, что в июне 2016 года обратился к парламенту, правительству, Службе безопасности с требованием инициировать рассмотрение этого вопроса Советом национальной безопасности и обороны.

"Но нет реакции, на которую я рассчитывал, какого-либо ответа на обращение не поступило. 2 марта этого года я обратился еще раз. Результат такой же", - подчеркнул Кличко.

При этом на днях, по постановлению суда, исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"А это прямая угроза парализации работы и остановки столичного метро. Нас заставляют оплатить старые долги, которые кто-то брал! В такой ситуации я обращаюсь к депутатам, которые представляют интересы киевлян, теперь от имени Киевсовета обратиться к Верховной Раде, Кабинету министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение этого вопроса на СНБО. И в сжатые сроки. Чтобы метро в столице не остановилось!" - заявил мэр Киева.