Киевсовет одобрил в первом чтении разрыв инвестдоговора с застройщиком Почтовой площади

Киевский городской совет одобрил в первом чтении проект решения о разрыве инвестиционного договора с застройщиком Почтовой площади, которым предусматривалось строительство торгового центра на Почтовой площади, сообщила пресс-служба мэра города Виталия Кличко.

Речь идет об ООО "Хенсфорд-Украина".

"Музей там будет - это однозначно! Мы обсуждаем, как его сделать и как обезопасить и всю конструкцию, и дальнейшую работу археологов. Потому что мы можем, конечно, в политическом порыве разорвать соглашение, а что потом делать? Пока будем судиться с инвестором, потому что придется возвращать ему вложенные средства, - на Почтовой все так и будет стоять. А кто возьмет на себя ответственность за находки, которые в это время будут разрушаться, и за безопасность конструкции и пребывания людей на самой площади?" - отметил он на заседании Киевсовета.

По словам Кличко, инвестор готов предоставить гарантии, что под музей отведут территорию.

Интернет-издание "КиевVласть" пишет, что проект решения о разрыве инвестдоговора в первом чтении поддержал 61 депутат. Документ предусматривает, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) может прекратить инвестдоговор, если на это согласны в ООО "Хенсфорд- Украина". Если в компании разорвать договор не захотят, КГГА должна проверить, выполнял ли инвестор условия договора, и разорвать его в одностороннем порядке при наличии нарушений. Если они не будут обнаружены, КГГА должна инициировать прекращение договора в судебном порядке в связи с существенным изменением обстоятельств.

В 2013 году Киев заключил договор с компанией "Хенсфорд-Украина" о строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади.

В 2015 году во время плановых работ на площади археологи обнаружили уникальные артефакты - хорошо сохранившиеся срубы и частоколы, которые, по мнению ученых, относятся к временам Киевской Руси XI-XIII веков: древнюю мостовую, небольшое кладбище, усадьбы и улицы между ними. В связи с этим строительство торгового центра приостановили.

21 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за строительство подземного музея археологии в Киеве на Почтовой площади.

При этом Киевсовет 21 июня поддержал решение о создании "публичного пространства" на площади вместо музея.

5 июля Верховная Рада приняла постановление о причислении артефактов на Почтовой площади в Киеве к памятникам национального значения.