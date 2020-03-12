Киевсовет расторг договоры аренды с посольством РФ

Киевский городской совет в четверг, 12 марта, расторг договоры аренды земельных участков с посольством России в Украине.

Об этом сообщает УНИАН.

Договоры аренды трех земельных участков на Подоле в 1999 году были переданы посольству под строительство консульского отдела и жилых домов.

Сейчас город вернул в свое распоряжение участки на ул. Спасской: один участок площадью 0,2 га на ул. Спасская, 14, который передавался для строительство и эксплуатацию помещения консульского отдела Посольства РФ в Украине; другой - площадью 0,4 га на ул. Спасская 13-15, который передавался под строительство жилого дома.

Также из аренды возвращен участок площадью 0,4 га на ул. Боричев Ток, 17, 19, 21, котроый передавался посольству РФ для строительства еще одного жилого дома.

"Решение принято в связи с фактическим нахождением Украины в состоянии войны с РФ, а также учитывая стойкое общественное сопротивление созданию условий для функционирования институтов государства-агрессора на территории Киева", - говорится в сообщении.

Согласно данным Киевсовета, земельные участки с 1999 г. не использовались по назначению. Часть территорий сейчас уже обустроена жителями города для общественного отдыха, поэтому будет рассматриваться вопрос о предоставлении указанным трем участкам статусов скверов.