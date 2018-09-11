Киевсовет согласовал принятие долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогазом"

Киевский городской совет на заседании во вторник принял решение о принятии КП "Киевтеплоэнерго" долгов компании "Киевэнерго" за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" при условии, если "Киевэнерго" передаст КП источники для компенсации долга.

За соответствующее решение проголосовало 76 депутатов.

"Этот шаг даст возможность вернуть горячую воду киевлянам, а коммунальным службам - исполнить работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Сегодня мы говорим об ответственности за долг, который имеет источники для компенсации, а также о списании всех штрафов", - пояснил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, КП "Киевтеплоэнерго" сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства (обязательства государства перед "Киевэнерго" за разницу в тарифах), а основную сумму - за счет передачи коммунальному предприятию кредиторской задолженности (долгов потребителей перед "Киевэнерго").

Согласно проекту решения, обязательства "Киевэнерго" перед "Нафтогазом", которые возникли вследствие его хозяйственной деятельности, не подлежат принятию "Киевтеплоэнерго", если "Киевэнерго" не передаст источники погашения задолженностей.

Кроме того, КП "Киевтеплоэнерго" не является правопреемником штрафов, начисленных на долги "Киевэнерго".

Депутаты Киевсовета также решили попросить Верховную Раду обратиться в Конституционный суд, чтобы тот предоставил официальное разъяснение ст.22 ЗУ "О теплоснабжении" (условия изменения права собственности и особенности правопреемства обязательств в сфере теплоснабжения). Справка Finance.ua Задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляет примерно 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн - задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн - задолженность потребителей перед "Киевэнерго".

Киев должен был завершить прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа - КП "Киевтеплоэнерго" должно принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".

"Нафтогаз Украины" не соглашался подписывать договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на КП "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК.

По материалам Интерфакс-Украина