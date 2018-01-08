Китай и Европа должны вместе работать над новым "Шелковым путем" - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай и Европа должны совместно работать над инициативой "Один пояс и один путь" - проектом, направленным на создание современного "Шелкового пути".

Об этом сообщает Reuters.

"Древние Шелковые пути были не только китайскими... По определению, эти дороги должны быть совместно использованы. Если это дороги, они не могут быть односторонними", - сказал президент Франции перед аудиторией ученых, студентов и бизнесменов в китайском городе Сиан, куда прибыл сегодня со своей женой.

Новая экономическая инициатива Китая под названием "Один пояс, один путь", в основу которой легла концепция двух глобальных торговых направлений "Нового экономического Шелкового пути" и "Морского шелкового пути ХХІ века", направлена на восстановление старых экономических связей Китая, а также налаживание новых.

Несмотря на опасение ЕС по поводу масштабности проекта, КНР собирается выделить $3 млрд на развитие сотрудничества с 16 странами Центральной и Восточной Европы, 11 из которых - члены ЕС.

Сегодня, 8 января, президент Франции Эммануэль Макрон начал свой первый государственный визит в Китай.

Как ожидается, позже Макрон посетит Пекин для частного ужина с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой.

В ходе визита будут обсуждаться вопросы торговли, мировых конфликтов и изменения климата.