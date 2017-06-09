Китайская BOCE завершила сделку покупки 99,9% акций УБРР

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) и китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) заключили сделку купли-продажи 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития (УБРР).

Как сообщается на веб-сайте ФГИ, после подписания соглашения 8 июня 2017 года генеральный директор BOCE Ян Дун Шенг предложил Фонду также заключить меморандум о сотрудничестве.

"Теперь, когда у нас есть банк, мы будем плодотворно работать над тем, чтобы помогать Украине проводить эффективную приватизацию и распространять информацию об украинских приватизационных перспективах среди своих клиентов", - приведены его слова в сообщении.

Глава ФГИ Дмитрий Парфененко отметил, что Фонд рассматривает этот проект как пилотный, после которого будут реализованы и другие, не менее важные проекты в рамках дальнейшего сотрудничества.

"Мне приятно, что именно ваша компания стала партнером Фонда. Мы с вами сделали хороший почин на будущее. Ваш опыт очень ценен для нас", - сказал он.

Как сообщалось, государственный пакет акций УБРР был продан на аукционе 30 ноября BOCE по стартовой цене - 82,827 млн грн.

На аукцион были выставлены 235,986 тыс. акций банка (99,9945%) общей номинальной стоимостью 117,993 млн грн.

BOCE является крупнейшей в Китае спотовой товарной биржей, учредителями которой выступают китайские граждане, несколько государственных компаний, а также муниципалитет провинции Тянцзине. Биржа основана в 2009 году. Ее годовой оборот составляет около $1 трлн.

УБРР был основан в 2004 году для развития как корпоративного, так и малого и среднего бизнеса путем средне- и долгосрочного кредитования. Его собственником сначала было Государственное инновационное финансово- кредитное учреждение, затем - Государственная инвестиционная компания. В 2013 году банк был передан Минфину, а правительство Николая Азарова предполагало создать на его основе Банк развития.

УБРР на начало апреля 2017 года занимал 89-е место среди 90 действующих украинских банков по размеру активов - 117,871 млн грн.