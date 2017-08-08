Китайская Xiaomi подал в суд на украинского ритейлера

Xiaomi H.K. Ltd обвинил украинскую компанию NIS в нарушении интеллектуальных прав Китайский бренд Xiaomi H.K. Ltd подал в суд на украинскую компанию NIS, обвинив её в нарушении интеллектуальных прав. Об этом говорится в определении Киевского хозяйственного суда от 25 июля 2017 года.

Заявление Xiaomi решили переслать в хозсуд Киевской области, так как в нем указано, что местом нарушения являлась таможня Борисполя.

Кроме того, китайская компания добивается ареста имущества NIS и запрета на таможенное оформление товаров украинского производителя.

Компания NIS не является официальным дистрибьютором бренда Xiaomi в Украине. При Этом она продает товары китайского бренда через свой интернет- магазин Mi.ua, а также через сеть розничных монобрендовых магазинов.

Маркетинг-директор ГК "Алло" Евгений Резуев заявил, что только в Украине есть только один официальный дистрибьютор компании Xiaomi - этом компания Цифротех, входящая в группу "Алло".

При этом Резуев акцентировал внимание на том, что NIS, на которую подала в суд Xiaomi, закупает часть продукции у компании "Цифротех".

Ранее БИЗНЕС писал, что крупная российская компания покидает украинский рынок. Также сообщалось, что шведский бренд одежды H&M выходит на украинский рынок.