Кличко анонсировал строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Киеве

Киевские власти проводят переговоры с инвесторами по вопросу строительства современных заводов по переработке и сортировке мусора, чтобы уже через два года они начали работать в городе.

Об этом городской глава Киева Виталий Кличко заявил в интервью "Радио Свобода", передает пресс-служба КГГА.

"Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы два таких комбината были построены. Один ближе к Киеву, другой - на полигоне, на который вывозится мусор и где ситуация уже очень критическая. Ни в коем случае мы не хотим оказаться в такой же сложной ситуации, в которой оказался Львов", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что переговоры с инвесторами должны завершиться до конца года. "После этого нам нужно будет полтора-два года, чтобы заводы начали работать", - сказал Кличко.

Также, в планах городской власти - модернизация действующего завода "Энергия".

Как известно, 30 мая 2016 г. на Грибовичской свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. Мэр Львова Андрей Садовый обратился за помощью к своему киевскому коллеге Виталию Кличко. Тот, со своей стороны, инициировал решение о сожжении части львовского мусора столичным заводом "Энергия". Мэр столицы заявил, что сжигание части мусора из Львова не оказывает негативного влияния на экологическую ситуацию в Киеве. 1 августа Киев прекратил принимать мусор из Львова в связи с началом плановых ремонтных работ на мусоросжигательном заводе "Энергия".