Кличко назвал причину подорожания ремонта Шулявского моста

Столичный градоначальник Виталий Кличко заявил, что стоимость строительства Шулявского путепровода выросла в связи с добавлением к сметной стоимости средств на осуществление смежных работ.

Кличко заявил, что стоимость самого моста существенно не изменилась, а причина подорожания строительства кроется в смежных работах:

"Добавились работы, которые не предусматривались - придется, например, переносить коллектор, теплосети, находящиеся вблизи моста. Мы делаем все прозрачно, все цифры абсолютно открыты, мы готовы предоставить документы всем контролирующим органам. Наша задача - вовремя, по графику, построить мост, открыть движение по нему", - заявил Кличко.

Столичный мэр подчеркнул, что проектная документация разрабатывалась непосредственно на реконструкцию путепровода и не учитывала других работ.

"Проектная документация разрабатывается исключительно на строительство объекта. И на это распространяются условия тендера. Все остальные работы - дополнительные средства", - сказал он.

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