Кличко обещает к 2025 году построить метро на Троещину

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение с новыми сроками строительства Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении от 19 октября.

"Осуществить в 2018-2025 годах строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина- Троещина с двумя электродепо", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в период 2018-2020 годах должна быть обеспечена разработка всей необходимой проектной документации. Также документом определяется коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" как заказчик работ.

Отмечается, что заместителю председателя КГГА Дмитрию Давтяну ежеквартально должен направляться отчет о выполнении этого распоряжения.

Четвертая ветка метро должна пролегать от Кольцевой дороги через аэропорт "Киев" (Жуляны), Центральный железнодорожный вокзал, проспект Вячеслава Черновола, а далее через Подол и Подольско-Воскресенский мост на Русановку и Троещину.

Ранее, Кличко пообещал достроить Подольско-Воскресенский мост, который строят уже больше 20 лет, до 2020 года. Этот мост является важным для строительства четвертой ветки метро, только на нем будет расположено три будущие станции.