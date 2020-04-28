Кличко презентував план першого етапу послаблення карантину у столиці

Столична влада підготувала план першого етапу виходу з карантинних обмежень у столиці.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перший етап послаблень ми почнемо, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих. Тому наступні два тижні будуть для нас вирішальними", - наголосив Кличко.

Так, за словами Кличка, на першому етапі в Києві дозволять роботу непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів, з вимогою присутності не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.

Кличко зазначив, що великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриються.

За словами Кличка, на першому етапі зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси.

"Але виключно за попереднім записом, не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно, з вимогою санітарної обробки або кварцування робочого місця після кожного клієнта", - підкреслив він.

Міський голова також повідомив, що кав‘ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на виніс та з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

За словами Кличка, будуть працювати невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування - ательє, побутові послуги. Вони працюватимуть із дотримання вимоги не більше одного співробітника на 10 квадратних метрів та не більше одного клієнта на 10 квадратних метрів.

Він повідомив, що буде дозволена робота адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів, але теж з вимогою не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення.

За словами Кличка, будуть відкриті для відвідування парки та сквери. "Але групами не більше двох людей, або, якщо з дітьми, то двоє дорослих, двоє дітей", - сказав Кличко. Також зможуть працювати автокінотеатри.

Кличко наголосив, що на першому етапі зачиненими залишаться школи та садки, дитячі та спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку.

"Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом", - додав він.

За його словами, громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. А метро в столиці відкриється за рішенням уряду.

Кличко наголосив, що якщо за тиждень-два після запровадження першого етапу "ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності, то до другого етапу не перейдемо". При погіршенні ситуації повертаємося до карантину, додав він.

Станом на ранок 28 квітня загальне число випадків зараження коронавірусом у світі досягло 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більш ніж 211 тисяч летальних.

