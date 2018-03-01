Климкин: Газпром опустился до уровня "наперсточников"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен позицией "Газпрома" в контексте решения Стокгольмского арбитража, но уверен, что ответственность наступит.

"Газпром опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства", - написал глава МИД в Twitter в четверг.

Он добавил: "Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны".

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.