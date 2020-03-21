Коболєв залишився головою правління "Нафтогазу" ще на чотири роки

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв залишиться на своїй посаді ще чотири роки.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів No327 від 20 березня.

Уряд погодився з пропозицією наглядової ради компанії та продовжив термін повноважень Коболєва до 22 березня 2024 року.

Наглядовій раді доручили внести необхідні зміни до контракту з Коболєвим і подати його копію в Кабмін до 30 березня.

Пресслужба Кабміну повідомила, що за умовами нового контракту зарплата керівника "Нафтогазу" буде знижена вдвічі. Скасовуються премії і "знято з порядку денного питання виплати бонусів".

Додатково голові НАК "Нафтогаз" встановлено ряд критеріїв оцінки ефективності діяльності, серед яких виконання плану надходжень до бюджету і зростання видобутку українського газу.

Нагадаємо, нинішній голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв був призначений у березні 2014 року, з ним підписали п'ятирічний контракт.

2019 року наглядова рада хотіла продовжити контракт з Коболєвим на три роки з окладом 2,08 млн гривень на місяць. Але тодішній прем'єр Володимир Гройсман попередив, що уряд не буде продовжувати контракт з правлінням "Нафтогазу" при збереженні таких зарплат, і навіть анонсував відкритий конкурс на цю посаду.

Однак у результаті сторони дійшли компромісу, і 11 березня наглядова рада зробила нову пропозицію з однорічним контрактом Коболєву, яку Кабмін задовольнив.