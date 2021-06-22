Коболєв заявив, що так і не отримав другої частини премії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмі

Ексголова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не отримав другої частини премії за перемогу над ВАТ "Газпром" у Стокгольмському арбітражі, хоча її виплатили всім топменеджерам компанії. Про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу", опублікованому 19 червня.

Він підкреслив, що першим другу частину премії отримав нинішній голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, який тоді обіймав посаду комерційного директора компанії.

"Потім інші частини премії отримали всі інші співробітники, які мали на це право, окрім мене. У моєму контракті ця премія була відтермінована на період закінчення контракту", - сказав Коболєв.

За його словами, виплату співробітникам "Нафтогазу" другої частини премії заблокували через "політичний тиск", але наприкінці 2020 року наглядова рада компанії зняла заборону на виплату другій частині премій.

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Улітку 2018 року наглядова рада "Нафтогазу" ухвалила рішення виплатити 41 співробітнику компанії премії на загальну суму понад $46 млн за те, що Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу України" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту.

За інформацією ZN.UA, Коболєв отримав 207 млн грн ($7,9 млн), Вітренко - 158 млн грн ($6 млн). Загальна сума виплачених премій становила $20,7 млн. Другу частину бонусів співробітники мали отримати після успішного стягнення з "Газпрому" боргу.

Тодішній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що стурбований таким розміром премій, і написав лист-звернення до наглядової ради НАК. Йому відповіли, що не мають наміру переглядати своє рішення.

18 червня Кабінет Міністрів України заборонив виплати бонусів і винагород менеджерам державних компаній.

На початку липня Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премій керівництву НАК "Нафтогаз України" у розмірі $46,3 млн.

Рахункова палата України також мала намір перевірити виплату премій менеджерам компанії.

Шевченківський районний суд Києва оштрафував Коболєва на 1,7 тис. грн за відмову надати народному депутату список співробітників компанії, які отримали премії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Однією з причин звільнення Коболєва 2021 року були і "суперпремії для топменеджменту", заявляв народний депутат від партії "Слуга народу" Павло Фролов.