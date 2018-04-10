Коболев назвал "Северный поток-2" "троянским конем" для Европы

Реализация проекта "Северный поток-2" противоречит интересам Европы, а его запуск может привести к политическому расколу в Евросоюзе, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы объяснить европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является "троянским конем", за которого - если он будет построен - европейцам со временем придется серьезно расплачиваться", - сказал Коболев в интервью Deutsche Welle, опубликованном в понедельник, 9 апреля.

Глава "Нафтогаза" отметил, что РФ использует тактику "разделяй и властвуй" для ослабления ЕС.

"Путин позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", - пояснил Коболев.

Накануне визита в Германию президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой руководству европейских государств в обмен на лояльность РФ.

Напомним, 21 марта депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, который распространяет правила внутреннего газового рынка ЕС на газопроводы, которые расположены не на континенте. В Брюсселе отметили, что проект "Северный поток-2" не соответствует нормам Третьего энергетического пакета ЕС, поскольку полностью принадлежит российскому "Газпрому".

Ранее против строительства "Северного потока-2" с совместным заявлением выступили парламенты Литвы, Латвии и Польши и Эстониии.

Однако Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка газопровода.

Финляндия также согласовала строительство "Северного потока-2".

Система "Северный поток-2" состоит из двух параллельных ветвей трубопровода, пропускной способностью около 27,5 миллиардов кубометров газа в год.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)