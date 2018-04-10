Коболев назвал сумму убытков от прекращения транзита российского газа

Прекращение транзита российского газа через Украину нанесет ущерб экономике страны в размере 3,5 млрд долларов. Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал в интервью DW.

"Примерно 3,5 млрд долларов. Где-то 2-3 процента от ВВП. Это будет очень болезненно", - ответил Коболев на вопрос журналиста об ущербе в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

По его словам, Россия стремится подавить Украину экономическим путем.

"Как минимум экономически, при мягком сценарии. При жестком речь идет о военных действиях", - сообщил Коболев.

Напомним, по результатам I квартала 2018 года объемы транзита газа по территории Украины из России в европейские страны составляют 20,1 млрд кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 3,1 млрд кубометров, или на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, но уже в марте 2018 зафиксировано увеличение транзита на 21% (по сравнению с мартом прошлого года).

Отметим, что ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска "Северного потока-2" транзит газа через Украину снизится в 10 раз.