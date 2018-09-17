Коболев подсчитал потери Украины от "Северного потока-2"

Чтобы остановить проект нового газопровода, достаточно применить к нему общеевропейское энергетическое законодательство, считает глава "Нафтогаза"

В случае запуска российского газопровода "Северный поток-2" ежегодные потери Украины от транзита газа в европейские страны составят $3 млрд. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев в кулуарах 15- го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука, передает агентство Интерфакс-Украина.

По его словам, указанный размер потерь соответствует 3% украинского ВВП. Коболев также подчеркнул, что отсутствие газового транзита сделает Украину доступной для военной агрессии.

Глава правления НАК отметил, что "Северный поток-2" может быть завершен в течение двух лет.

"Как только будет завершен, все расчеты показывают, что транзита газа не будет: часть перейдет в Турецкий поток, все остальное перейдет в Северный поток-2", - пояснил он.