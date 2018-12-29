Коболев рассказал о расхождении во взглядах с Гройсманом

29 декабря 2018, 12:49
 Экономика Источник: Новое время (Украина)

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев рассказал в интервью Радио НВ, в чем расходится во взглядах с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Почему Владимир Борисович любит говорить именно о моей зарплате? Я думаю что природой этого является не зарплата, а наши расхождения во взглядах на рынок природного газа, посредников, ПСО и господина Фирташа", - отметил он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью Интерфакс- Украина, что считает зарплату Коболева "сверхвысокой", и выступил за ее пересмотр при следующем рассмотрении вопроса о продлении его контракта.

Источник: Новое время (Украина)
 
 
 