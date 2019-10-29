Коболев: Россия предлагала Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2"

Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала.

На трехсторонних переговорах по транзиту газа по территории Украины российская сторона поднимала вопрос разрешения для завершения строительства "Северного потока-2".

Об этом написал в фейсбуке глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала, но, как мне сообщили источники из Еврокомиссии, среди аргументов "Газпрома" был один интересный тезис: "наш проект, не только чисто коммерческий, но и вполне проевропейский, потому что в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами", - написал он.

Коболев подчеркнул важность принятия законопроекта No2239-1, который вносит ряд изменений, необходимых для создания независимого оператора газотранспортной системы.

"Именно поэтому очень важно понимать перед голосованием за проект закона No2239-1: сохранение "окна" для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - наш весомый аргумент против "Северного потока-2". Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с "Газпромом". Даже на уровне деклараций. Очень надеюсь, нас услышат", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". В "Нафтогазе" скептически настроены по поводу подписания нового контракта, а исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и Россия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10- летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.

Следующий раунд газовых переговоров состоялся 28 октября. По итогам встречи украинская сторона заявила, что российская снова "поделилась интересными интерпретациями "Старых песен о главном". "Нафтогаз" заявил, что и Украина, и Еврокомиссия поддерживают подписание нового долгосрочного контракта на транзит значительного объема газа. Со стороны Украины подписантом контракта будет новый оператор ГТС, который будет выведен из состава группы "Нафтогаз".

Следующие переговоры должны состояться в ноябре. За это время эксперты в Москве и Брюсселе намерены изучить соответствие изменений в украинское законодательство нормам Европейского союза.