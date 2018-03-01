Коболева оштрафовали на 8,3 миллиарда гривен

В основании штрафов указано - "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов".

Энергетическая таможня Государственной фискальной службы уведомила главу НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева о наложении двух персональных штрафов на сумму 7 млрд грн и 1,3 млрд грн. Об этом Коболев сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 1 марта, прикрепив копию соответствующего постановления.

"А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд грн", - отметил глава Нафтогаза.

Коболев добавил, что он (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 млрд грн "не позднее пятнадцати дней".

В основании штрафов указано - "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов".

"Реальная причина - отказ Нафтогаза оформлять и оплачивать природный газ, который Газпром контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает Газпром", - написал Коболев.

facebook.com/andriy.kobolyev

Напомним, накануне завершилась многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК $2,56 млрд.