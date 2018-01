Kodak объявила о запуске собственной криптовалюты

Компания Kodak объявила о запуске собственной блокчейн-платформы KodakOne и криптовалюты KodakCoin. Об этом сообщает CNBC.

130-летняя компания заявила, что она использовала блокчейн для создания новой платформы для цифровых фотографий с собственной цифровой валютой под названием KodakCoin.

На сайте KodakOne фотографы смогут лицензировать свои работы и получать платежи, говорится в сообщении компании.

На новостях об этом акции компании подорожали более, чем в два раза.

Mad world: 130y old Eastman Kodak joins cryptocurrency craze with 'KodakCoin'; shares surge. https://t.co/TURrK69lTd (via @mmuuten) pic.twitter.com/kL5IeJUtPH - Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 января 2018 г.

